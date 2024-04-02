نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الثلاثاء، لتحديد مواعيد السحور والإفطار وأداء الفروض الخمسة، ليستطيع المسلمون هناك تنظيم اليوم، والزيادة من الطاعات الدينية.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الثلاثاء 2-4-2024

وفي السطور التالية، ترصد «الوطن» لقرائها مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في المغرب اليوم الثلاثاء.

موعد أذان الفجر في المغرب اليوم الثلاثاء 2-4-2024

يرفع أذان فجر اليوم الثلاثاء في العاصمة المغربية الرباط ومراكش، معلنا عن بدء صيام ذلك اليوم الساعة 4:42، وفي الدار البيضاء يرفع الأذان الساعة 4:37.

موعد أذان الظهر في المغرب اليوم الثلاثاء 2-4-2024

يكون موعد أذان الظهر في العاصمة المغربية الرباط الساعة 12:36، وفي مدينة مراكش يرفع الأذان الساعة 12:40، وفي الدار البيضاء يرفع الأذان الساعة 12:39.

موعد أذان العصر في المغرب اليوم الثلاثاء 2-4-2024

يرفع أذان العصر في الرباط اليوم الثلاثاء، الساعة 4:05، وفي مراكش يرفع الساعة 4:09، وفي الدار البيضاء يرفع الساعة 4:08.

موعد أذان المغرب في المغرب اليوم الثلاثاء 2-4-2024

يرفع أذان المغرب في العاصمة الرباط، معلنا عن انتهاء صيام يوم الثاني والعشرون من رمضان، الساعة 6:53، وفي مراكش والدار البيضاء يرفع الساعة 6:55.

عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم الثلاثاء 2-4-2024

يكون عدد ساعات الصيام في المغرب اليوم الثلاثاء نحو 14 ساعة و16 دقيقة، ويختلف ذلك من مدينة إلى أخرى.