«شباب بنها» ينظم حفل إفطار لـ150 طفلا من مرضى الغسيل الكلوي وذويهم

شهد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية طب بنها لشؤون خدمة المجتمع، فعاليات حفل الإفطار السنوي الذي جرى تنفيذه بمركز شباب مدينة بنها، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بحضور نخبة متميزة من الأساتذة والأطباء والشخصيات العامة والإعلاميين أعضاء رابطة المشاركة المجتمعية بكلية طب بنها.

عروض فنية وشعبية

أقيم الحفل بمشاركة 150 فردًا من الأطفال مرضى وحدة الغسيل الكلوي وذويهم، وتتضمن حفل الإفطار عروضا فنية وشعبية، فقرة التنورة، وسط أجواء من السعادة والبهجة، واختتم اللقاء بتوزيع جوائز وهدايا وتكريم المشاركين.

الدور المجتمعي لمراكز الشباب

وفي هذا الصدد، أشار الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إلى أنّ فعاليات حفل الإفطار تأتي تأكيدًا على الدور المجتمعي لمراكز الشباب التي يجري تنفيذها وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بتعظيم الدور المجتمعي لمراكز الشباب، كونها مراكز خدمة مجتمعية لا تقتصر على الأنشطة الرياضية والثقافية فقط، إضافة للتعاون والشراكة المجتمعية مع كل مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.

جدير بالذكر، أن تلك الفعاليات تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها وتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع بجامعة بنها.