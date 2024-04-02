على طريقة مسلسل بدون سابق إنذار.. كيف تهيئ طفلك لمواجهة المرض؟

شهدت أحداث مسلسل بدون سابق إنذار معاناة نجل آسر ياسين الذي يجسد شخصية «مروان» خلال الأحداث بمرض سرطان الدم، وكان الدعم النفسي للطفل المصاب ظاهر بشدة خلال الحلقات عن طريق أبويه، فكيف تهيئ طفلك نفسيًا لمواجهة إذا أصيب بمرض سيمنعه أن يعيش حياته بشكل طبيعي، خاصة إذا كان هذا المرض خطير ويحتاج لمقاومة شديدة.

التهيئة النفسية للأطفال

تلعب الحالة النفسية دورًا مهمًا في مواجهة الأمراض، هناك مرضى لا تتحسن حالتهم إلا عن طريق الدعم النفسي بحسب ما ذكر أخصائي الطب النفسي وعلم النفس الإكلينيكي إبراهيم سويلم لـ«الوطن» لأن الحالة النفسية للطفل في غاية الأهمية خاصة إذا كان يواجه مرضا شرسا كالسرطان أو مرض مزمن كالسكر، وهناك عدة خطوات يجب اتباعها بشكل عام مع المريض لتتحسن حالته النفسية أهمها:

- تهيئة الأٍسرة بالكامل للتعامل مع الطفل المريض، وشرح لهم الطرق المناسبة في التعامل معه.

- عدم تذكيره أنه شخص مريض من كل وقت إلى آخر.

- الحرص على أن يمارس أنشطته اليومية بشكل طبيعي، بشرط ألا يقع ضرر عليه

- يجب التحدث معه عن طبيعة مرضه، وعن التغيرات التي ربما تحدث في إذا كان المرض سيضطره لذلك، للتغلب على الصعاب التي ستواجهه.

أخطاء الدعم النفسي

- الاهتمام الزائد بالشخص المريض

- المبالغة في التعبيرعن الحب للشخص المريض، يتسبب هذا الأمر في شعوره بالعطف عليه

- منعه من ممارسة أنشطته اليومية بحجة أنه مريض، يجب شرح حالته بشكل يجعله يتقبل الأمر.

قصة مسلسل بدون سابق إنذار

تدور أحدث مسلسل بدون سابق إنذار في إطار من التشويق والإثارة، لأب وأم يكتشفان فجأة أن نجلهما مريض بالسرطان، ومع تصارع الأحداث يتضح أن هذا الطفل ليس من صلبهما، ويبدأ الزوجان في البحث عن الحقيقة.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، وقصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة، وسيناريو وحوار عمار صبري وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هاني خليفة.