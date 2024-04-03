لأصحاب هذه المناطق.. نصائح لتجنب مخاطر الطقس بعد تحذير الأرصاد

تقلبات جوية شديدة شهدتها الفترة الحالية ما بين انخفاض وارتفاع درجات الحرارة وسقوط الأمطار ونشاط الرياح في عدة مناطق بالمحافظات، وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، متوقعة أن يسود الأربعاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون دافئًا على السواحل الشمالية، لطيف ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الأيام المقبلة

ومن المتوقع - وفق الأرصاد - أن تعود الأمطار للظهور على الطرق الزراعية والقربية من المسطحات المائية، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى يومي الخميس والجمعة، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وأيضا جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونتيجة لذلك نقدم عدة نصائح لأصحاب هذه المناطق من أجل تجنب مخاطر الطقس.

نصائح لتجنب مخاطر الطقس

في هذا الشأن، قدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عدة نصائح يجب على الأشخاص إتباعها خلال الطقس السيئ لتجنب مخاطره والتي منها:

تجنب الخروج من البيت حال انتشار العواصف والأمطار

ارتداء الكمامة حال الخروج للشارع أو التعامل مع آخرين خارج المنزل

التباعد الجسدي حال التعامل مع الآخرين

تجنب التعرض لجميع مصادر الأتربة والأدخنة

تعقيم الأسطح بشكل دوري عدة مرات في اليوم

غسل الملابس حال العودة للبيت.

ضرورة غلق الأبواب والمنافذ بإحكام

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى وجود سُحب رعدية ممطرة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، يُصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، كما تسود أجواء حارة نهارا على أغلب الأنحاء.