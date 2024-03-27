تقلبات جوية مفاجئة.. كيف تحمي نفسك من طقس اليوم بعد تحذير الأرصاد؟

تقلبات جوية شديدة تشهدها عدة محافظات في الفترة الحالية، بسبب بعض الظواهر الجوية ونشاط الرياح الزائد، إذ كشفت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود اليوم طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتكون حالة الطقس ليلا وفي الصباح الباكر مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، نتيجة لذلك نقدم عدة نصائح للمواطنين خاصة مرضى الحساسية حتى لا يصابون بنزلات البرد والإنفلونزا والفيروسات المعدية.

نصائح لتجنب الطقس السيئ

قدم الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة خلال تصريحات لـ«الوطن» عدة نصائح لمرضى الحساسية لتجنب مخاطر العواصف الترابية، منها غسل الأنف والعين والوجه والغرغرة حال استنشاق أي أتربة أو أدخنة، وأيضا تجنب الخروج من البيت حال انتشار العواصف والأمطار، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة حال الخروج للشارع أو التعامل مع آخرين خارج المنزل أو غرباء.

ونصح بدران، بالتباعد الجسدي حال التعامل مع الآخرين، وأيضا تعقيم الأسطح بشكل دوري عدة مرات في اليوم وغسل الملابس حال العودة للبيت، وتجنب التعرض لجميع مصادر الأتربة والأدخنة، بما في ذلك التبغ والبخور والشموع والحرائق والألعاب النارية.

نصائح وزارة الصحة

كانت وزارة الصحة والسكان، قد نشرت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، عدة نصائح يجب على المواطنين اتباعها لتجنب مخاطر الطقس السيئ، منها ضرورة غلق الأبواب والمنافذ بإحكام، وأيضا اصطحاب بخاخ الربو، تحسبا لأي سبب طارئ، بالإضافة إلى ارتداء الكمامات.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن الرياح تكون معتدلة على القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد وذلك بسرعات 20 كيلومترا في الساعة، في حين تنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وسيناء وتبلغ سرعتها 28 كيلومترا/ ساعة.