الدكتور أحمد لاشين يوضح لـ«الشاهد» طريقة محاربة الأساطير والخرافات الإرهابية

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الفارسية بكلية الآداب جامعة عين شمس، إنه من أجل محاربة فكر التطرف في العصور القديمة، يجب تفكيك أساطير الجماعات نفسها على مدار التاريخ، وليس الجماعات الحديثة فقط؛ حتى يدرك الناس أن البنية الأسطورية واحدة ويتم إعادة صياغتها مرة أخرى في العصور التي تليها.

وأضاف «لاشين» خلال حواره لبرنامج «الشاهد» مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمُذاع على قناة إكسترا نيوز: حين يسمع أحد خرافات الإخوان، سرعان ما سيكتشف أنها تعود إلى أفكار قديمة في التاريخ، وأن هذه الجماعات المتطرفة تعيد صياغة الفكر في الزمن الحديث، والنقطة الثانية هي زيادة الوعي الثقافي والإعلامي والدرامي بشكل عام.

وواصل: «مسلسل الحشاشين نجح في أن يجعل الناس تبحث عن الحقيقة، وتسأل عن الأسباب والنتائج، فالانتقادات التي وجهت للمسلسل كانت في صفه، وهذا جزء من مواجهة الخرافات والأساطير بالوعي».