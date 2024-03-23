الإعلامية مايا العشماوي تحصل على الماجستير بتقدير امتياز من جامعة عين شمس

حصلت الباحثة والإعلامية مايا العشماوي على درجة الماجستير بتقدير امتياز، من شعبة الإعلام بكلية البنات جامعة عين شمس عن موضوع بعنوان «استخدامات المرأة المصرية لموقع الإنستجرام والإشباعات المتحققة منه: دراسة ميدانية لعينة من المستخدمات».

لجنة مناقشة الرسالة

وتكونت لجنة التحكيم والمناقشة من الأستاذ الدكتور حسن أحمد الخولي أستاذ علم الاجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور وائل إسماعيل عبدالباري أستاذ الإعلام بكلية البنات جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة نجوى محمود عبدالمنعم أستاذ الانثروبولوجيا والفولكلور بكلية البنات جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة نرمين نبيل الأزرق أستاذ الصحافة كلية الإعلام بجامعة القاهرة.

استخدامات المرأة المصرية لموقع الإنستجرام

وتهدف رسالة الماجستير إلى الكشف عن استخدامات المرأة المصرية لموقع الإنستجرام والإشباعات المتحققة منه والتعرف على معدل التعرض له ورصد استخدامات المرأة المصرية للإنستجرام والكشف عن أسباب ودوافع تعرض المرأة المصرية له، كما استعانت الدراسة بنظريتي الاستخدامات والاشباعات، والتفاعلية الرمزية وتعتمد على منهج المسح الإعلامي متمثلاً في الاستبيان الإلكتروني والمقابلة المتعمقة.