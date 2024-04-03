حسام موافي يكشف سبب الإصابة بطنين الرأس.. ما علاقته بالحالة النفسية؟

طنين الرأس مشكلة يعاني منها كثير من الأشخاص، خاصة في فترة الصيام، وهو عبارة عن حالة يسمع فيها الشخص طنين في الأذن أو الرأس بدون وجود مؤثر خارجي ما يسبب حالة من الإزعاج، وقد تؤثر على حياتهم ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أسباب الإصابة به.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في برنامجه التلفزيوني، إن طنين الرأس يعد من المشكلات التي يعاني منها بعض الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، وقد يكون طنين الأذن عرض جانبي للأدوية الخاصة بارتفاع ضغط الدم.

الإصابة بطنين الرأس

هناك عدة أسباب تؤدي إلى الإصابة طنين الرأس ومنها ارتفاع ضغط الدم وذلك لأنه قد يسبب مضاعفات لأحد أعصاب الجمجمة، مما يؤدي إلى حدوث طنين الرأس وأيضا الأدوية المستخدمه في علاجه، بالإضافة إلى أنه يحدث نتيجة سوء الحالة النفسية.

ونصح موافي مرضى ارتفاع ضغط الدم بضرورة الذهاب إلى الطبيب في حال الإصابة بطنين الرأس لتحديد سبب الشعور به، ومعرفة العلاج المناسب.

أعراض الإصابة بطنين الرأس

توجد العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة بطنين الرأس والتي جاءت منها:

النقر.

صرير.

هسهسة.

هدير.

موسيقى.

نقيق.

أسباب الإصابة بطنين الرأس

وجاءت من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بطنين الرأس وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك»: