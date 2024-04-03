6 خطوات لتسلية طفلك الرضيع في أشهره الأولى.. تساعده على التفاعل والكلام

خلال الأشهر الأولى للرضيع عادة ما يصبح مستيقظًا لوقت طويل، وأكثر فضولًا بشأن كل ما يحيط به، بل ويحاول الاستكشاف من خلال تحريك يديه وقدميه، وهو ما يدفع الآباء للبحث عن طرق التسلية المناسبة له، خاصة في أشهره الأولى وقبل إتمام شهره السادس.

كيف تسلي رضيعك في أشهره الأولى؟

وفق ما ذكر موقع «kids health» العالمي، يمكن تسلية طفلك الرضيع في أشهره الأولى من خلال بعض من تلك الخطوات:

- صفقي يدي طفلك معًا بلطف، أو ساعديه على مد ذراعيه بلطف.

- حركي ساقي طفلك بلطف كما لو كان يقود دراجة هوائية.

- استخدمي لعبة مفضلة لطفلك للتركيز عليها ومتابعتها.

- اصنعي تعابير مختلفة على وجهك مختلفة ليقلدها طفلك.

- تحدثي إلى طفلك ودعيه يستجيب لك.

- رددي نفس الأصوات التي يرددها رضيعك وقلدي صوته، حتى يتفاعل معكِ بصورة أكبر.

ما الذي يتعلمه الطفل؟

في الشهر الأول أو الشهرين الأولين من الحياة، يعتمد الرضع حديثي الولادة على المحيطون بهم لقيادة التفاعل، ولكن بحلول نهاية الشهر الثالث، سوف يتفاعل معكِ رضيعك بتعبيرات الوجه والأصوات، وفي هذا الوقت ستبدأين في رؤية شخصية طفلك تظهر بوضوح.

كيف يمكنك مساعدة طفلك على التعلم؟

- يجب عليكي في البداية أن تستجيبي للهديل والغرغرة التي يقوم بها وتقلديها أمامه.

- شجعي طفلك على الاستمرار في الكلام بهذه الطريقة، إذ يتعلم الصغير اللغة والمحادثات المتبادلة من خلال هذه الخطوة.

- وفري ألعاب ملونة ذات أشكال وأحجام مختلفة لرضيعك حتى تساعديه على استكشافها.

- أمسكي بلعبة بعيدة عن متناول طفلك ليتمكن هو من الوصول إليها.