موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة dmc

حاز مسلسل بدون سابق إنذار على إعجاب الكثيرين، بسبب قصته المثيرة التي تدور حول عائلة آسر ياسين، والأزمة الصعبة التي تواجهه خلال رحلة البحث عن طفله الحقيقي الذي جرى استبداله عقب الولادة، بعد اكتشافه أنّ الطفل الذي يربيه ليس ابنه الحقيقي من خلال اختبار تحليل DNA وينتظر الكثير من المتابعين بشغف الحلقة 9 من المسلسل على قناة DMC اليوم.

موعد عرض الحلقة 9 من المسلسل على قناة DMC اليوم

تضمنت الحلقة السابقة بعض الأحداث التي دار حول إصابة آسر ياسين الذي يجسد دور «مروان» بحالة تشتت، بعد أن علم بمسألة وجوب إنكار أبوته للطفل عمر، لكي يستطيع رفع دعوى قضائية ضد المستشفى التي ولد بها الطفل في محافظة الإسماعيلية، واتهامها بتبديل ابنه الحقيقي أثناء ولادته، قبل أن يقرر التشاور مع عائشة بن أحمد «ليلى»، التي ترفض فكرة إنكار الأبوة ليقرر استبعاد تلك الخطوة عن تفكيره والبحث عن ابنه الحقيقي كما كان يفعل.

مسلسل بدون سابق إنذار

وفيما يتعلق بموعد عرض الحلقة 9 من مسلسل بدون سابق إنذار على قناة DMC اليوم، فتذاع في تمام الساعة 6:15، بالتزامن مع العرض على منصة «Watch it»، وسيتم إعادة بثها في الساعة 6:15 مساءً، والساعة 5 صباحًا، و 2 ظهرًا.

نجوم مسلسل بدون سابق إنذار

ويضم مسلسل بدون سابق إنذار، مجموعة من أبرز نجوم الفن، وهم آسر ياسين، وعائشة بن أحمد، ونبيل الحلفاوي، ونهال عنبر، وأحمد خالد صالح»، والمسلسل من إخراج هاني خليفة، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ ألما كفارنة، والموﺳﻴﻘﻰ الخاصة بالمسلسل من تأليف خالد الكمار، ومن إنتاج محمد مشيش.