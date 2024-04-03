تأثير خلافات الآباء على الأبناء.. أصابت «عمر» بالتوتر في مسلسل بدون سابق إنذار

ضمن أحداث الحلقات الأولى من مسلسل بدون سابق إنذار، عاش الطفل عمر حالة من التوتر إثر إصابته بمرض سرطان الدم، وتصاعد الخلافات بين والديه مروان الذي يلعب دوره آسر ياسين، وليلى التي تجسد شخصيتها عائشة بن أحمد.

قلق عمر بسبب توتر علاقة والديه

وخلال أحداث مسلسل بدون سابق إنذار تبين خوف عمر من انفصال والديه مروان وليلى، وهو ما تحدث بشأنه مع والده، ليطمأنه الأخير بأنه لن ينفصل عن والدته وأن الأمور تسير على ما يرام.

تأثير توتر العلاقات بين الآباء على الأبناء

وعادة ما يتسبب حدوث الخلافات العائلية بين الآباء في تأثيرات سلبية كبيرة على الأبناء، وهو ما تم تسليط الضوء عليه ضمن أحداث مسلسل بدون سابق إنذار، لذا نوضح في السياق ذاته أهم تلك التأثيرات وفق ما ذكر موقع «very well family» العالمي.

- انخفاض الأداء المعرفي

توصلت مجموعة من الدراسات العلمية، إلى أن التوتر المرتبط بالعيش داخل منزل به صراعات شديدة قد يضعف الأداء المعرفي للطفل، كما وجد الباحثون أنه عندما يتشاجر الآباء كثيرًا، قد يواجه الأطفال صعوبة أكبر في تنظيم انتباههم وعواطفهم.

- مشاكل السلوك

وفق الخبراء، تم ربط الصراع بين الوالدين بزيادة العدوان ومشاكل السلوك لدى الأطفال، بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الأطفال أكثر عرضة للمشاكل الاجتماعية وزيادة صعوبة التكيف مع المدرسة.

- اضطرابات الأكل

توصلت العديد من الدراسات العلمية، إلى أن ارتفاع نسب الخلافات الأبوية أدت إلى إصابة العديد من الأطفال باضطرابات الأكل، مثل فقدان الشهية والشره المرضي، وقد يعاني الطفل أيضًا من مشاكل النوم أو آلام المعدة أو الصداع.