مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24.. كيف يتصرف الكبير بعد رحيل الغوريلا؟

أحداث جديدة ينتظرها جمهور مسلسل الكبير أوي 8 في الحلقة 24، بعد رحيل الغوريلا من المزاريطة وذهابها إلى الغابة بصحبة ابنها طرزان.

أحداث الحلقة 23 من مسلسل الكبير أوي 8

ورحلت الغوريلا عن المزاريطة خلال أحداث الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 8، وعادت إلى الغابة بصحبة ابنها، ويوافق الكبير رغم حبه الشديد للغوريلا على تسليمها إلى طرزان بعد أن تأكد منها أنّها والدته.

مواعيد عرض الحلقة 24 مسلسل الكبير أوي 8

ويعرض مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 24 بطولة الفنان أحمد مكي على قناة on في تمام الساعة 6:05 عقب أذان المغرب مباشرة، وتعاد على القناة ذاتها في تمام الثالثة صباحًا، ثم تعاد الحلقة للمرة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً.