موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل فراولة على قناة DMC اليوم

تواصل القنوات الفضائية عرض مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان الحالي، وبينها مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، ويبحث المشاهدون عن موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل فراولة.

موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم

أما عن موعد عرض الحلقة 9 من مسلسل فراولة للفنانة نيللي كريم، وصدقي صخر، على قناة DMC، فسيتم بثها الساعة 8:15 صباحًا والساعة 1:45 ظهرًا، بالتزامن مع بثها على منصة Watch It الرقمية، وتعيد قناة dmc دراما الحلقة في تمام الساعة 5 صباحًا، والساعة 4:30 عصرًا.

مسلسل فراولة الحلقة الماضية

وخلال إذاعة الحلقة الماضية من مسلسل فراولة، لجأت الفنانة «إنجي علي» إلى نيللي كريم، وأخبرتها أنّ زوجها حمزة يخونها، خاصة وأنّها تخاف أن تبحث عن أفعاله لتكتشف تفاصيل الخيانة، لتقترح فراولة، على إنجى علي، أن تنظف طاقة المكان الذي تعيش فيه، عن طريق مجموعة من الأحجار الكريمة تضعها في أماكن معينة بالمنزل.

وفي مشهد آخر، جاء اقتراح فراولة على الطبيب النفسي الدكتور إبراهيم «صدقي صخر» قائلة له: «فانوس بيصفي النفوس» لتصفية نفسه، بعدما ثار غاضبا عليها بعد التقاطها صورة مع ابنته ونشرها عبر «إنستجرام»، وطالبها بالابتعاد عن ابنته ووالدتها.

فريق عمل مسلسل «فراولة»

مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي وبطولة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبد العظيم، دنيا سامي، توني ماهر.