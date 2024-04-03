مسلسل فراولة الحلقة 9.. هل يتوقف صدقي صخر عن مهاجمة نيللى كريم؟ 

نجحت الفنانة نيلل كريم خلال أحداث مسلسل فراولة المُذاع عبر قناة DMC، في كسب الرهان الذي كان بينها وبين الدكتور إبراهيم أمام الجميع، بإجبار «محمد سليمان» الذي يجسد دور (حمزة) زوج إنجي علي، في أن يكتب لها شيك بمليون جنيه والتبرع به لجمعية خيرية، وطلبت من الدكتور إبراهيم الاعتذار لها خلال أحدى الحفلات، ما قد يساعد الفنان صدقي صخر في الامتناع عن مهاجمة نيللى كريم ويعمل معها، وينتظر الكثير من مشاهدي المسلسل ما يحدث في مسلسل فراولة الحلقة الـ9 التي تذاع اليوم.

مسلسل فراولة على قناة DMC

أثناء عرض الحلقة السابقة، بيّن الفنان أحمد فهيم الذي يجسد دور حسن الشندويلي، تلاعب هدهد «إياد أمين» باسمها، مقابل مبالغ كبيرة وما كان من فراولة إلا قيامها بطرده من العمل، محذرة كل طاقم العمل اللذين يعملون لديها: «أنا مش هسمح لحد يستغل اسمي ومهنتي».

طاقم عمل مسلسل فراولة

ومسلسل فراولة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي، وبطولة نيللي كريم، وشيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدي، وحجاج عبد العظيم، ودنيا سامي، وتوني ماهر، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم الفنانة سمر مرسي.

موعد إذاعة مسلسل فراولة على قناة DMC الحلقة 9

وعن موعد إذاعة مسلسل فراولة على قناة DMC الحلقة 9، فإنه سيكون في الثامنة إلا الربع مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it أما عن موعد إعادة الحلقة 8 من مسلسل فراولة، فتعاد الحلقة الجديدة الساعة 8:15 صباحًا، والساعة الثانية إلا الربع ظهرًا.