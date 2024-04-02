شادي مؤنس لـ«كلام في الفن»: ياسر جلال نجم مثقف وله رؤية في موسيقى جودر

أكد الموسيقار شادي مؤنس أن أداء الفنان ياسر جلال في مسلسل «جودر» مميز جدًا، وهو نجم مثقف وله رؤية وتصور في موسيقى المسلسل، ويضيف الكثير للعمل وله وجهة نظر، موضحًا أنه قارئ جيد ومميز.

مؤنس: أول تعاون مع ياسر جلال كان مسلسل الفتوة

وأوضح «مؤنس»، خلال استضافته مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، في برنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر راديو «سبورت إف إم»، أن أول عمل درامي له مع الفنان ياسر جلال كان «الفتوة»، وهو عمل مميز.

مؤنس: أحب ياسر جلال على المستوى الشخصي

كما أكد أنه يحب «جلال» جدًا على المستوى الشخصي، ويتواصل معه لساعات طويلة في مواقف متعددة.