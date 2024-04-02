شادي مؤنس لـ«كلام في الفن»: هناك حالة إشادة جماهيرية كبيرة بموسيقى «جودر»

قال الموسيقار شادى مؤنس، إن الجمهور كان يعي التفاصيل والتطور الموسيقي في تتر مسلسل «جودر»، موضحًا أن الجميع تحدث عن الدراما والموسيقى التصويرية في «جودر»، وكانت هناك حالة إشادة جماهيرية بهذا العمل.

مسلسل جودر به صراع درامي

وشدد «مؤنس»، خلال استضافته، في برنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر راديو «سبورت إف إم»، على أن المسلسل به صراع وبه خير وشر وقصة رئيسية ولابد أن يكون هناك موسيقى تصويرية تتماشى مع هذه الأحداث، منوهًا بأنه تم ترجمة هذه الأحداث في الموسيقى، والجمهور كان واعيا لهذا التطور في الموسيقى.

الإشادة بالموسيقى التصويرية

وتابع: «جاءت العديد من الآراء الجيدة حول هذا العمل وكان هناك حالة زخم كبيرة وإجماع على نجاح الموسيقى التصويرية»، مشددًا على أن هذه الإشادة بالموسيقى التصويرية التي تم تقديمها في المسلسل يجعله في حالة من الضغط الأكبر وأمام صراع كبير لكي يحقق المزيد في الخطوات المقبلة.

ونوه بأن العلاقة مع المؤلفين الموسيقيين جيدة ويتعاملون مع بعضهم البعض بطريقة جيده ويحصلون على دعم مستمر منهم والجميع سعيد بما يتم تقديمه في مسلسل جودر من موسيقى تصويرية.