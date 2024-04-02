شادي مؤنس لـ«كلام في الفن»: قدمنا موسيقى تصويرية لـ«جودر» تكون على مستوى الحدث

تحدث الموسيقار شادى مؤنس، عن شركات الإنتاج المشاركة في مسلسل جودر، موضحًا أن مصطفى العوضي لم يتدخل في الإنتاج وتحدث معه قبل البدء في تسجيل الموسيقى التصويرية للمسلسل بأنه يريد الخروج بشيء جيد ولم يتم الضغط عليه من شركات الإنتاج.

إنتاج مسلسل «جودر»

وأوضح «مؤنس»، خلال استضافته مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، في برنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر راديو «سبورت إف إم»، أن شركات الإنتاج المشاركة في إنتاج مسلسل «جودر» وفروا له كافة الإمكانيات من أجل صناعة موسيقى تكون على مستوى الحدث.

ونوه بأن شركات الإنتاج والمسئولين عنها لم يتدخلوا في إنتاج العمل بشكل كبير، مشددًا على أن «الجرافيك» الخاص بالمسلسل كان على مستوى جيد، موجها الشكر لشركات الإنتاج التي شاركت في إنتاج مسلسل جودر على هذا الأداء الجيد والدعم الكبير.