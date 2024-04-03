مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24.. محاولات من مادي لإقناع أولاد مختار ببيع المنزل

قررت مادي التي تجسد دورها الفنانة مايان السيد، ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24، الذهاب إلي مختار «خالد النبوي» كي تتفاوض معه من أجل بيع المنزل.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24

وخلال جلسة نقاش ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24، ذهبت مادي للحديث مع أولاد مختار، مؤكدة لهم أنه في حال موافقة مختار علي بيع المنزل، سوف يؤدي ذلك إلي نقل حياتهم إلى مستوي أعلي، ومن الممكن أن يحتفظ مختار بأموال في البنك ويعيش من الفوائد .

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 24

ترفض مايا التي تجسد دورها إلهام صفي الدين، الحديث في هذا الأمر، مؤكدة أن تلك الأمور الشخصية ليس لها دخل بها، وأنها مجرد صديقة لشقيقها مروان، وهذه الأمور عائلية.

أحداث العمل الدرامي

تأتي أحداث مسلسل إمبراطورية ميم في إطار عائلي اجتماعي ممزوج ببعض من الكوميديا، وذلك من خلال الأب الأرمل الذي يعيش مع أبنائه الستة ويحاول السيطرة عليهم من خلال وضع قيود وقوانين لهم، ما يجعلهم ينفروا منه.