ينتظر الجمهور الحلقة الـ24 من مسلسل إمبراطورية ميم لمتابعة الأحداث الشيقة في الحلقة السابقة، إذ جاء ضمن أحداث الحلقة، محاولة «مادي» مايان السيد إقناع أبناء «مختار» خالد النبوي ببيع المنزل، كما عرضت الشركة التي تريد شرائه مبلغاً وقدره 200 مليون جنية.

موعد إعادة مسلسل إمبراطورية ميم على قناة dmc الحلقة 24

ويكون موعد إعادة الحلقة الـ24 من مسلسل إمبراطورية ميم اليوم في الساعة 10:15 صباحًا على قناة dmc، والساعة 6:05 مساءً على قناة dmc drama، والإعادة في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل و3:30 صباحًا، وعلى منصة watch it الإلكترونية بالتزامن مع عرضها على قناة dmc.

القنوات الناقلة لمسلسل إمبراطورية ميم

يأتي عرض مسلسل إمبراطورية ميم على شبكة قنوات dmc وdmc drama كما يُعرض على منصة watch it بالتزامن مع قناة dmc في تمام الساعة 10:45 مساءً.

أحداث مسلسل إمبراطورية ميم

تدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي حول «مختار أبو المجد» الأب الذي يحاول السيطرة على أبنائه الستة بمختلف أعمارهم بوضع القواعد والقوانين الذي تتحول إلى قيود تعيق حريتهم.