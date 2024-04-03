موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة DMC الحلقة 9 اليوم

شهدت الحلقة 8 من مسلسل فراولة أحداثًا مثيرة بعد أن الشهرة الكبيرة لـ نيللي كريم وظهورها في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة CBC، والذي تقدمه الإعلامية هبة الأباصيري، وأصبح لديها معجبين من دول عدة، بينهم ابنة الدكتور إبراهيم «صدقي صخر»، الذي طلب منها الابتعاد عن ابنته باعتبار أنّه لا يقتنع بوظيفتها ولا تفكر إلا في المال فقط، لذا يترقب عدد كبير من محبي الفنانة نيللي كريم موعد إعادة مسلسل فراولة على قناة DMC الحلقة 9.

مواعيد عرض الحلقة 9 من مسلسل فراولة

وعن موعد إعادة الحلقة 9 من مسلسل فراولة على قناة DMC، يكون في الثامنة إلا الربع مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، أما عن موعد إعادة الحلقة 8 من مسلسل فراولة، فتعاد الحلقة الجديدة الساعة 8:15 صباحًا، والساعة الثانية إلا الربع ظهرًا.

طاقم عمل مسلسل فراولة

المسلسل من بطولة الفنانة نيللي كريم، والنجوم شيماء سيف، وصدقي صخر، وأحمد فهيم، وعلا رشدي، وحجاج عبدالعظيم، ودنيا سامي، وتوني ماهر، وغيرهم الكثير بينهم الفنانة سمر مرسي، ويتميز بظهور ضيوف بارزين، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد علي.

فكرة مسلسل فراولة

المسلسل كوميديا ​​اجتماعية للفنانة نيللي كريم فراولة، تلعب فيه دور فتاة من طبقة اجتماعية فقيرة تحب قراءة الفنجان ولكن لديها طموحات كبيرة في صنع اسم لنفسها في المجتمع، وتبحث عن السعادة والطاقة الإيجابية للوصول إلى منصب مهم.