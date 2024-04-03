مسلسل فراولة الحلقة 9.. نيللي كريم وضريبة شهرتها

ينتظر محبو مسلسل الفراولة الحلقة 9 أحداثًا جديدة تضاف إلى الحلقات السابقة التي لم تخلو من الأحداث الشيقة والمفاجآت السعيدة لفراولة التي تؤدي دورها الفنانة نيللي كريم، إذ بدأت خطواتها المهنية بفكرة إنشاء تطبيق «أبليكيشن» يُطلق عليه اسم فراولة، لقراءة الفنجان والكف، ولكنها لم تكتمل، وذلك خلال أحداث الحلقة 8 من مسلسل فراولة.

أحداث الحلقة 8 من فراولة

وخلال الحلقة 8 من مسلسل فراولة، عقدت نيللي كريم اتفاقًا مع الدكتور إبراهيم «صدقي صخر»، لأخذ شيك تبرع لأحد الجمعيات الخيرية، وذلك خلال حفلة جمعتهما سويًا، مشيرة إلى أنَّ الرهان هو اعتراف إبراهيم أمام الجميع أنّها مُعالجة طاقة، إذا تمكّنت من أخذ الشيك، ونجحت بالفعل.

طاقم عمل مسلسل فراولة

يشارك في العمل الكوميدي فراولة عددًا من الفنانين من بطولة الفنانة نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، جيلان علاء، توني ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد علي، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات.