ملخص الحلقة 23 مسلسل محارب.. حسن الرداد يقرر مواجهة محامي العزازي

شهد ملخص الحلقة 23 مسلسل محارب، أحداثا مهمة، إذ جهز جيران منال في الحارة لعزاء إبراهيم محارب (محمود ياسين) واستقبال المعزين، إلا أنهم فوجئوا بفرح عنتر (حسني شتا) الذي قرر أن يقيم فرحه على إنجي (ناهد السباعي) في وقت عزاء شقيق محارب لذا نشبت خلافات بينه وبين الجيران، كما رفضت الحاجة صابرين والدة إنجي إقامة الفرح ونصحت عنتر بأن ينتظر لحين انتهاء العزاء لكنه لم يستجب، أما إنجي فلا رأي لها إطلاقا حيث لا تزال تحت تأثير السحر.

ملخص الحلقة 23 مسلسل محارب

وخلال ملخص الحلقة 23 مسلسل محارب، أجرت الشرطة تحريات في مقتل الغفير الصاوي الشاهد الوحيد في مقتل العزازي والذي شهد زورا بأن محارب هو من قتل العزازي، وحققت النيابة مع المصدي صديق محارب حيث كان معه أثناء واقعة مقتل الغفير، لكنه أنكر صلته بالواقعة أو الذهاب إلى منزل الغفير من الأساس في هذا اليوم.

الانتقام من محامي العزازي

أما محارب ظل هاربا، لكنه بعد لقائه دشاش (أمير صلاح الدين) مرة ثانية، استطاع أن يوفر له مكانا آمنا يقيم فيه، واتفق معه أن يرتب ويخطط من أجل إنقاذ نفسه من هذه التهم الموجه إليه واقترح عليه عدة حلول؛ أهمها محاولة التواصل مع رامي العزازي.