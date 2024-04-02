يتساءل عدد كبير من الموظفين عن حقيقة تبكير صرف مرتبات إبريل 2024 قبل عيد الفطر، وحتى الآن لم يصدر أي قرارات رسمية عن وزارة المالية تؤكد تبكير مرتبات شهر إبريل، وأن مرتبات شهر إبريل محدد لها موعد ثابت في نهاية الشهر، أي بعد عيد الفطر المبارك وليس قبله.

حقيقة تبكير مرتبات إبريل 2024

وترصد «الوطن» تفاصيل وحقيقة تبكير صرف مرتبات إبريل 2024 قبل عيد الفطر، ووفق بيان صادر عن المالية أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين، وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

صرف مرتبات إبريل

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2024 بدءًا من 21 أبريل، والمتأخرات أيام 4، 7، 8 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر مايو بدءًا من 23 مايو، والمتأخرات أيام 8، 9، 12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

عدد ماكينات الصراف الآلي

وتصرف مرتبات شهر إبريل من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في القاهرة الكبرى والمحافظات والبالغ عددها قرابة 25 ألف ماكينة صراف من بينها 6532 ماكينة تابعة للبنك الأهلي المصري.