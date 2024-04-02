رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

حقيقة تبكير صرف مرتبات إبريل 2024 قبل عيد الفطر

كتب:

محمد سيف
09:55 م | الثلاثاء 02 أبريل 2024
ماكينات الصراف الآلي

ماكينات الصراف الآلي

يتساءل عدد كبير من الموظفين عن حقيقة تبكير صرف مرتبات إبريل 2024 قبل عيد الفطر، وحتى الآن لم يصدر أي قرارات رسمية عن وزارة المالية تؤكد تبكير مرتبات شهر إبريل، وأن مرتبات شهر إبريل محدد لها موعد ثابت في نهاية الشهر، أي بعد عيد الفطر المبارك وليس قبله.

حقيقة تبكير مرتبات إبريل 2024

وترصد «الوطن» تفاصيل وحقيقة تبكير صرف مرتبات إبريل 2024 قبل عيد الفطر، ووفق بيان صادر عن المالية أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين، وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

صرف مرتبات إبريل 

وحددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر إبريل 2024  بدءًا من 21 أبريل، والمتأخرات أيام 4، 7، 8 من الشهر نفسه، وصرف مرتبات شهر مايو بدءًا من 23 مايو، والمتأخرات أيام 8، 9، 12 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

عدد ماكينات الصراف الآلي

وتصرف مرتبات شهر إبريل من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في القاهرة الكبرى والمحافظات والبالغ عددها قرابة 25 ألف ماكينة صراف من بينها 6532 ماكينة تابعة للبنك الأهلي المصري.

اقرأ المزيد:

لموظفي الحكومة.. «المالية» تبدأ صرف مرتبات شهر مارس بالزيادات الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024.. اعرف هتقبض إمتى وكام؟

موعد صرف مرتبات أبريل 2024.. اعرف القبض إمتى

مفاجآت في موعد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2024.. «مستند»

مواعيد صرف مرتبات الموظفين في ماكينات ATM لمنع التزاحم (مستند)
بقلم محمد سيف