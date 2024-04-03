هل عيد الفطر يوم واحد أم ثلاثة أيام؟.. «أزهري» يحسم الجدل

بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم من نهايته، وحلول عيد الفطر المبارك، يظهر تساؤل شائع حول هل عيد الفطر يوم واحد أم ثلاثة أيام، إذ يحتفل المسلمون في مصر وأغلب البلدان حول العالم بثلاثة أيام، ولكن شرعاً ماهي مدة أيام عيد الفطر.

هل عيد الفطر يوم واحد أم ثلاثة أيام

وحول الجواب عن سؤال هل عيد الفطر يوم واحد أم 3 أيام، قال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن أيام عيد الفطر يوم واحد فقط طبقا للشريعة الإسلامية، وتابع: «يبدأ بعد غروب شمس اليوم الأخير من شهر رمضان، وينتهي بغروب شمس اليوم الأول من شهر شوال».

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد ذكرت على موقعها الرسمي إن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- حدد عدد أيّام الفطر بيوم واحد؛ وهو اليوم الذي يكون أول أيام عيد الفطر، وجاء هذا التحديد بشكل صريح من النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الذي رواه أنس -رضي الله عنه-؛ إذ قال: «قدم النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ المدينةَ ولهم يومانِ يلعبونَ فيهما، فقال قد أبدلَكُم اللهُ تعالى بهما خيرًا منهما يومَ الفطرِ والأضحى».

سنن عيد الفطر

-الغُسل والتطيُّب، ولبس الجميل من الثياب.

فقد ذكر الإمام ابن القيّم أنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- كان يلبس أجمل ثيابه في العيد.

- الأكل قبل الخروج في يوم الفِطر.

لحديث أنس -رضي الله عنه-: «كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يَغْدُو يَومَ الفِطْرِ حتَّى يَأْكُلَ تَمَراتٍ».

- الخروج إلى صلاة العيد مَشياً.

فقد ورد عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أنّه كان يخرج يوم الفِطر لصلاة العيد ماشياً، ويُسَنّ إخراج الأطفال، والنساء إلى المُصلّى؛ لحضور الصلاة والخطبة، والدعاء للمُسلمين، أمّا المرأة الحائض فتخرج إلى المُصلّى، إلّا أنّها لا تُصلّي.

- الخروج إلى المُصلّى من طريق، والرُجوع من طريق آخر.

- الإكثار من التكبير في يوم العيد، لقوله -تعالى «وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»، ويبدأ وقت التكبير منذ خروجه من بيته إلى المُصلّى، إلى حين بدء صلاة العيد، وأما بالنسبة لعدد التكبيرات بعد الصلاة في أيام العيد التهنئة بالعيد بأي صيغة من الصيغ، كأن يقول: «تقبّل الله منّا ومنكم»، وإظهار الفرح والسرور بهذا اليوم، وزيارة الأرحام والأصحاب.

- التوسعة على الأهل، والإكثار من الصدقة.