الأطباء يبلغون أسرة أحمد رفعت بقرار جديد.. ماذا حدث في آخر 24 ساعة؟

تطورات جديدة ومفاجئة في الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي فيوتشر، شهدتها الـ24 ساعة الماضية، بعد تحسن حالته بشكل ملحوظ، بعد نحو 3 أسابيع منذ توقف قلبه داخل الملعب خلال مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز، إذ كاد أن يفقد حياته قبل إنقاذه في اللحظات الأخيرة.

استقرار حالة أحمد رفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بعد تحسن معظم أجهزته الحيوية، جعل الأطباء يتخذون قرار خروجه من الرعاية المركزة إلى غرفة عادية، خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنه وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، في تصريحاته لبرنامج «الهدف»، عبر شاشة قناة «أون تايم سبورتس».

قرار جديد من الأطباء بشأن أحمد رفعت.. بماذا أخبروا أسرته؟

قرار جديد أخطر به الأطباء عائلة أحمد رفعت خلال الساعات الماضية، بعد خروجه من الرعاية المركزة، وهو ما كشف عنه مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، والذي أوضح آخر تطورات حالته الصحية.

«قرار خروج أحمد من الرعاية لغرفة عادية كان قرار مهم جدا لحالته النفسية في الساعات اللي فاتت، والأطباء بلغونا أنه إن شاء الله ممكن يخرج من المستشفى ويكمل علاج في البيت خلال 10 أيام أو أسبوعين»، هكذا أكد المصدر.

تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر

وأضاف: «معظم الوظائف الحيوية تحسنت، والكلى في حالة تحسن ولكن الأمر سيحتاج لوقت أطول من أجل عودتها إلى حالتها الطبيعية ان شاء الله».

وهز سقوط أحمد رفعت المفاجئ داخل الملعب الوسط الكروي خلال الأيام الماضية، بعد أن تعرض لحادث مفجع في أول أيام رمضان، خلال مواجهة مودرن فيوتشر والاتحاد السكندري بالدوري، بعد توقف قلبه داخل الملعب، ونقله إلى المستشفى وتنجح جهود الأطباء في إنعاشه بعد نحو ساعتين من توقف عضلة القلب، قبل أن يبدأ في التحسن بشكل تدريجي، ونقله من الإسكندرية لأحد مستشفيات القاهرة لاستكمال العلاج.