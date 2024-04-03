ساعات قليلة تفصلنا عن أذان المغرب حيث ينتظره الصائمون للإفطار وكسر صيامهم، لذا يبحثون عن موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الثلاثاء 3-4-2024 الموافق 24 رمضان، والتي وصل عدد ساعات الصيام فيه إلى 14 ساعة و23 دقيقة على مدار اليوم.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم

وأوضحت الهيئة المصرية العامة للمساحة أن موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الثلاثاء سيكون في تمام الساعة 6:16 مساء، بينما موعد أذان العشاء سيكون في تمام الساعة 7:36 مساء يعقبه صلاة التروايح، أما صلاة التهجد فيكون موعدها عند منتصف الليل.

مواقيت الصلاة اليوم

موعد السحور .. الساعة 1:53 صباحا

موعد الإمساك .. الساعة 3:53 صباحا

موعد أذان الفجر .. الساعة 4:13 صباحا

موعد شروق الشمس .. 5:42 صباحا

موعد أذان الظهر .. الساعة 11:59 مساء

موعد أذان العصر .. الساعة 3:32 مساء

موعد أذان المغرب .. الساعة 6:16 مساء

موعد أذان العشاء .. الساعة 7:36 مساء