موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأحد 31-3-2024

تفصلنا ساعات قليلة عن الإفطار في اليوم الـ21 من شهر رمضان الكريم، فيما يتساءل المواطنون عن موعد أذان المغرب في محافظة المنوفية اليوم الأحد 31-3-2024، تمهيدًا لتناول الطعام بعد صيامٍ بلغ عدد ساعاته 14 ساعة و17 دقيقة.

موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك، التي حددتها الهيئة المصرية العامة للمساحة، فأنّ موعد أذان المغرب في المنوفية اليوم الأحد، تحدد في تمام الساعة 6:15 مساء، ثم يحين موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:34 مساء، يعقبه بعدة دقائق صلاة التراويح.

الليالي الوترية

وأعلنت دار الإفتاء المصرية، عن بداية الليالي الوترية والتي تتضمن صلاة التهجد والاعتكاف وليلة القدر، خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم.

مواقيت الصلاة في المنوفية