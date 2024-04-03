مفاجأة بشأن مصمم معارك مسلسل الحشاشين.. شارك في فيلم شهير لأحمد حلمي

شهدت أحداث حلقات مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبدالعزيز، العديد من المعارك، والتي جسدت محاولات جماعة الحشاشين تنفيذ مخططاتهم في الاستيلاء على البلدان المجاورة ونشر أفكارهم، وكان خلف تصميم المعارك التي أشاد بها المتابعون سواء في مصر أو خارجها مصمم المعارك الفنان أحمد عبداللاه.

والفنان أحمد عبداللاه، هو المسؤول عن تصميم المعارك في مسلسل الحشاشين وأيضًا مسلسل المعلم للفنان مصطفى شعبان، ورغم الاختلاف الكبير في فكرة العملين، إلا أنه استطاع الجمع بين الاثنين خلال السباق الرمضاني 2024.

مفاجأة بشأن مصمم معارك مسلسل الحشاشين

المفاجأة الكبرى كشفها أحمد عبداللاه لـ«الوطن»، قائلًا إنه صاحب دور البودي جارد الشهير في فيلم زكي شان للفنان أحمد حلمي، وهو المشهد الذي كان موجودا فيه رفقة آخرين أثناء التقديم على وظيفة «بودي جارد» في منزل «خيرت بيه»، والتي خطفها منهم «زكي» بخطة نفذها بالاتفاق معه.

معلومات عن الفنان أحمد عبد اللاه

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مصمم معارك مسلسل الحشاشين الفنان أحمد عبداللاه:

- مصمم معارك وممثل مصري.

- من مواليد ديسمبر عام 1977.

- شارك في العديد من الأعمال الفنية مع الفنان أمير كرارة منها مسلسل الاختيار وفيلم حرب كرموز.

- كان أول ظهور له في السينما مشهد البودي جارد في فيلم زكي شان للفنان أحمد حلمي.

- كون بحسب ما جاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أول فريق مصري بالكامل مُتخصص في تنفيذ وتصميم معارك الأكشن في السنيما المصرية والعالمية بأعلى نسبة أمان.