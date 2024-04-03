أحداث هامة للمصريين بعد عيد الفطر 2024.. أبرزها انخفاض الأسعار 30% وتغيير الساعة

أحداث هامة ينتظرها ملايين المصريين عقب عيد الفطر، كما أقرّتها وأعلنتها الحكومة ومن أبرزها خفض أسعار السلع إلى نحو 30%، مشيرة إلى متابعة حركة السوق باستمرار ومتابعة مدى انخفاض الأسعار بين 15 – 20% خلال الفترة الحالية.

التخفيضات ستصل إلى 30% بعد عيد الفطر

وأوضحت الحكومة أنَّه سيتمّ الوصول إلى نسبة انخفاض في الأسعار تصل إلى 30% بعد العيد، كما أكّد رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال لقائه بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

بدء التوقيت الصيفي في آخر جمعة من شهر أبريل الجاري

ومن بين الأحداث الهامة التي ينتظرها المصريون عقب عيد الفطر المبارك، هو بدء التوقيت الصيفي في آخر جمعة من شهر أبريل الجاري الموافق 26 أبريل 2024، وفقا لقانون أقرّه مجلس النواب وينص على: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة».

صرف تكافل وكرامة عقب إجازة عيد الفطر مباشرة.. 15 أبريل

ويبدأ مستفيدو تكافل وكرامة البالغ عددهم 22 مليون مواطن بإجمالي 5.2 ملايين أسرة، في صرف مستحقات شهر ابريل بزيادة قدرها 15%، عقب انتهاء إجازة عيد الفطر مباشرة، ليتمّ صرف المستحقات يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024.

صرف أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش

ومن المقرر أنَّ يصرف أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش، مستحقاتهم بالزيادة التي تم إقرارها بنسبة 15% لنحو 11 مليونا و500 ألف مواطن يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.