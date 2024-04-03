في العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم يتطلع الأهالي لمعرفة موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 3-4-2024، والموافق 24 من شهر رمضان المبارك، رابع أيام العشر الأواخر من الشهر المبارك.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 3-4-2024

وتستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأربعاء 3-4-2024 وفق إمساكية شهر رمضان من هيئة المساحة المصرية، إذ يحرص المسلمون على تناول طعام الإفطار في موعده وكسر صيامهم.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم

وبحسب إمساكية هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان المغرب في محافظة الشرقية اليوم الأربعاء 3-4-2024 يحل في الساعة 6:14 صباحا، ويبلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و 23 دقيقة.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأربعاء 3-4-2024

وتضم إمساكية هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاربعاء 3-4-2024 الموافق 24 من شهر رمضان المبارك كالتالي:

الفجر: 04:11 صباحا

الظهر: 11:57 مساءً

العصر: 03:30 مساءً

المغرب: 06:14 مساءً

العشاء: 07:34 مساءً