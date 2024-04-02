موعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 2-4-2024

نشر المرصد الوطنى للرصد الجوي التونسي، تحديثات مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الثلاثاء 2-4-2024، من أحل ضبط مواعيد الفروض وتحديد مواعيد تناول الإفطار فضلا عن الاستعداد لأداء صلاة التراويح.

ونرصد خلال التقرير التالي مواقيت الصلاة في تونس التي تختلف من منطقة لمنطقة، وفقا محددات التوقيت بمرور خطوط الطول.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم

ويحل موعد أذان المغرب في تونس اليوم، في تمام الساعة 6:45 مساء، على أن يكون في جندوبة في تمام الساعة 6:55 مساء.

موعد أذان المغرب اليوم في تونس الثلاثاء 2-4-2024

يكون موعد أذان المغرب اليوم في تونس الثلاثاء 2-4-2024 وفق توقيت سيدي يو زيد في تمام الساعة 6:51 مساء.

موعد صلاة المغرب في تونس اليوم

ويكون موعد صلاة المغرب في تونس اليوم في صفاقس في تمام الساعة 6:43 مساء، وفي قرقنة العطايا الساعة 6:39 مساء.

موعد الإفطار اليوم في تونس الثلاثاء 2-4-2024

موعد الإفطار اليوم في تونس اليوم الثلاثاء 2-4-2024 في نابل الساعة 6:44 مساء.