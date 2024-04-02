يستعد آلاف المسلمين لتناول إفطار اليوم الثالث والعشرين من رمضان، وثالث أيام العشر الأواخر، بعد ساعات قليلة من الآن، إذ يفصلنا عن موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء 2-4-2024 نحو 5 ساعات فقط، فيما بدأت استعدادات العيد ورائحة الكحك والبسكويت تملأ الشوارع.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن»، موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء 2-4-2024 وتوقيت الإفطار، ضمن مواقيت الصلاة اليوم، فضلًا عن مواعيد صلاة التراويح والتهجد، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها طوال أيام الصيام.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم

ويختلف موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء الموافق الثالث والعشرين من شهر الصيام، وثالث أيام العشر الأواخر، إذ يأتي متأخرًا عن الأمس بمقدار دقيقة واحدة، بينما يحل موعد أذان الفجر مبكرًا بمقدار عدة دقائق وهو ما تسبب في زيادة عدد ساعات اليوم بنحو 3 دقائق.

موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الثلاثاء 2-4-2024

ويحل موعد أذان المغرب اليوم في الفيوم الثلاثاء 2-4-2024 الموافق ثالث أيام العشر الأواخر من رمضان، في تمام الساعة 6:16 مساءً، ويزداد بمقدار يتراوح بين دقيقة إلى دقيقتين حتى يصبح موعد أذان المغرب آخر أيام رمضان في تمام الساعة 6:20 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الفيوم اليوم

وتبدأ صلاة المغرب في الفيوم اليوم الثلاثاء الثالث والعشرين من رمضان، عقب رفع الأذان بـ 10 دقائق، حيث يبدأ المصلون في إقامة الصلاة داخل المساجد بتمام الساعة 6:26 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الفيوم الثلاثاء 2-4-2024

ووفقًا لما ورد في إمساكية رمضان 2024، فإنّ موعد الإفطار اليوم في الفيوم الثلاثاء 2-4-2024 يأتي بالتزامن مع رفع أذان المغرب، إذ يحل الإفطار في تمام الساعة 6:16 مساءً فور سماع تكبير أذان المغرب اليوم.

وتختلف مواقيت الصلاة مقارنة بالأمس أيضًا، إذ تأتي مواقيت الصلاة اليوم كما يلي:

موعد أذان العصر.. 3:32 مساءً.

موعد أذان العشاء.. 7:34 مساءً.

موعد صلاة التراويح.. بعد الانتهاء من صلاة العشاء مباشرة.

موعد صلاة التهجد.. بعد 12:00 منتصف الليل.