مسلسل صيد العقارب الحلقة 24 للفنانة غادة عبد الرازق.. هل يقتل الغول عايدة؟

مسلسل صيد العقارب الحلقة 24 للفنانة غادة عبد الرازق ينتظره قطاعا كبيرا من المشاهدين بعدما تضمنت الحلقة السابقة العديد من الأحداث المهمة على رأسها دخول «ولاء الغول»، الدور الذي تؤديه مي القاضي إلى السجن بعدما طعنت «معتز»، الدور الذي يؤديه أحمد جمال سعيد بالسكين، ظنًا منها أنه يخون أبيها مع زوجته بتحريض من «عايدة» الدور الذي تؤديه الفنانة غادة عبد الرازق لاستكمال خطة الانتقام، وتظهر أحداث جديدة تشوق الجماهير لرؤيتها.

مسلسل صيد العقارب

ما زالت «عايدة» الدور الذي تؤديه الفنانة غادة عبد الرازق، مستمرة في خطة الانتقام، لكن الأحداث أخذت منحنى أخر بعد تحريض «إسماعيل الغول» الدور الذي يؤديه الفنان رياض الخولي، لـ«شوقي» الدور الذي يؤديه الفنان عماد صفوت على قتلها، مما دفع المشاهدين لانتظار مسلسل صيد العقارب الحلقة 24 للفنانة غادة عبد الرازق لمعرفة ماذا سيحدث؟، وهل سيكون قتل عايدة في الحلقات المقبلة على يده؟.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 24

يمكن لكل عشاق الدراما الرمضانية مشاهدة مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عبر قناة CBC يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أن يكون موعد الإعادة الأولى الساعة 1:45 مساءً، والثانية في الساعة 2:45 صباحًا، ويشارك في المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم: سيمون ورياض الخولي ومحمد علي رزق وميار الغيطي وأحمد ماهر وعماد صفوت وأحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار وإنتاج شركة فينومينا.

تردد قنوات cbc لمشاهدة مسلسل صيد العقارب

ويمكن مشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 24 للفنانة غادة عبد الرازق من خلال ضبط قناة cbc على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة cbc

وإليك خطوات ضبط تردد قناة cbc على القمر الصناعي نايل سات، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 24 للفنانة غادة عبد الرازق، بالدخول إلى قائمة الإعدادات:

اضغط على زر «Menu».

اختر من القائمة «التركيب» أو «Installation».

ادخل البيانات التالية: