مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 لغادة عبدالرازق.. مفاجآت عديدة

مفاجآت عديدة شهدتها أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 للفنانة غادة عبدالرازق، إذ اكتشف إسماعيل الغول وهو الفنان رياض الخولي، أن زوجته سميحة، وهي الفنانة سيمون، أخفت عنه ابنهما «معتز» وذلك منذ زواجهما، لتزداد الأحداث إثارة.

وتستمر أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 بطولة، وتستمر معها الصراع بين عائلتي الغول وضرغام، ومحاولات غادة عبدالرازق الوصول إلى قاتل شقيقها «علي».

وحرضت «عايدة» خلال الأحداث «ولاء» لطعن «معتز» وذلك بعد أن سمعت تسجيلات زوجة رياض الخولي معه، وأشاد حسن صرغام، والد «عايدة» بخطتها وما فعلته.

وتستمر مفاجآت مسلسل صيد العقارب الحلقة23، إذ قام إسماعيل ضرغام بطلاق «سيمون» بعد أن عرف إخفاء ابنه عنه، وحكت زوجته له سبب إخفاء ابنه عنه، قائلة إنها تزوجت وعمرها 16 عامًا وحينها أنجبت «معتز»، وتعرفت عليه وكانت متزوجة، ثم انفصلت وقررت الزواج منه، فـ«معتز» إذن ليس ابنه، ولم يسمح والده بأن يترك «معتز» معه.

المفاجآت أيضًا استمرت بقيام «ولاء» بطعن زوجها بإذعان من «عايدة»، وستكشف الحلقة القادمة من مسلسل صيد العقارب عن مصير «ولاء»، وهل ستساعدها الدكتورة «عايدة» على الخروج من السجن؟

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق حول شخصية الدكتورة «عايدة» وتعمل في استخلاص السموم من العقارب، إذ تعيش حياة صعبة مليئة بالتحديات، وتواجه العديد من الصراعات في حياتها الشخصية والمهنية، وتشهد أحداث المسلسل مقتل شقيقها ما أدى إلى بدأ الصراعات مبين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، لتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها.

مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب

ويمكن مشاهدة مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق على قناة CBC في رمضان 2024 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، كما تُعرض حلقة الإعادة يوم الأربعاء في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.