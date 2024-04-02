مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 للفنانة غادة عبدالرازق.. ما قصة معتز ابن سيمون؟

أحداث كثيرة ومتنوعة شهدها مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 بطولة الفنانة غادة عبدالرازق الذي يُعرض عبر قناة CBC، إذ دارت حول استكمال ذروة الصراع بما تفعله «عايدة» ضد عائلة الغول، لتحريضها «ولاء» الدور الذي تؤديه مي القاضي، لطعن «معتز»، الدور الذي يؤديه أحمد جمال سعيد بالسكين بعد أن قالت لها إن «سميحة»، الدور الذي تؤديه سيمون زوجة أبيها على علاقة غير شرعية به، ورغبةً منها في الانتقام من عائلة الغول.

مسلسل صيد العقارب

تبين خلال أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 لغادة عبدالرازق أن سميحة أخفت أمر ابنها «معتز» منذ زواجهما، وهو ما حاول فهم سببه إسماعيل الغول، الدور الذي يؤديه الفنان رياض الخولي، إذ قال لها: «آن الأوان تتكلمي وتفهميني ليه خبيتي عني»، لتعبر أنها عندما كانت في السادس عشرة من عمرها كانت متزوجة ومعتز أثمرته هذه الزيجة، لكنها خشيت أن تخبره بوجوده فيعرض عن أمر الزواج منها.

لتحكي: «لما تميت 16 سنة كان أهلي ناس غلابة على قد حالهم وجوزوني راضي أبو معتز كان رجل كبير، كان راضي بس أنا كنت عاوزة أعيش أحسن، لما جبت معتز نزلت اشتغلت في المينا في شركة عم عويس ومكانش حد يعرف عشان محدش هيشغل واحدة عندها مسؤوليات وعيال، وأنا فرحت لما أنت حبتني وكنت بتعملي اللي أنا عاوزاه فكان لازم أخبي، قولت خلاص إسماعيل ربنا بعته ليا عشان يعوضني».

لتخبر زوجها أنها تريد الطلاق، واشترط عليها أن تترك معتز وتركته، وقالت إنه بعد الزواج ستطلب من أبيه أن يترك لها بأي ثمن: «لما أبوه مات هو دور عليا واتفقنا يكون أكتر من ابنك ده كان سندك وضهرك ومعاك في كل حاجة، وكان أكتر من ابنك»، ولكن أدى الأمر بهما في النهاية إلى الانفصال.

موعد عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 23

عرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 بطولة غادة عبدالرازق الساعة السابعة والنصف مساءً عبر شبكة قنوات cbc، ويُعاد للمرة الأولى في الساعة 2:45 صباحًا، وتأتي الإعادة للمرة الثانية في الساعة 1:45 مساءً، وبعد عرض الحلقة بساعتين، يُعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 16 على شاشة cbc دراما الساعة 9:30 مساءً.

ويشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق ورياض الخولي وأحمد ماهر وسيمون، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

تردد قنوات cbc

تردد قناة cbc وخطوات ضبطها على جهاز الاستقبال الخاص بك، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 23 للفنانة غادة عبد الرازق:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

خطوات ضبط تردد قناة cbc

وإليك خطوات ضبط تردد قناة cbc على القمر الصناعي نايل سات، لمشاهدة مسلسل صيد العقارب الحلقة 23:

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