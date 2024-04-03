تزداد الأحداث إثارة في مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق، وتتصاعد يومًا وراء آخر، كما شهدت الحلقات الماضية، مفاجآت متنوعة في ظل الصراع المستمر بين عائلتي الغول وضرغام، ما جعل المشاهدون ينتظرون الحلقات القادمة، ومواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 24.

وتستعرض «الوطن»، مواعيد عرض مسلسل صيد العقارب على قناة CBC في رمضان 2024 الحلقة 24، فيمكن متابعتها الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ تُعرض حلقة الإعادة يوم الخميس في تمام الساعة 2:45 صباحًا، والساعة 1:45 مساءً.

أحداث الحلقة 23 من مسلسل صيد العقارب

شهدت أحداث الحلقة 23 من مسلسل صيد العقارب للفنانة غادة عبدالرازق مفاجآت عديدة، تتنوع بين طلاق «سميحة» وهي الفنانة سيمون من إسماعيل الغول، وهو الفنان رياض الخولي، بعد أن علم بأنها أخفت عليه ابنه من زواجهما.

وشهدت الأحداث أيضًا، قيام زوجة «معتز» وهو ابن «سيمون»، ويقوم بدوره الفنان أحمد جمال بطعنة بالسكين بإذعان من «عايدة»، بعد أن قالت لها إن «سميحة» على علاقة غير شرعية به، ورغبةً منها في الانتقام من عائلة الغول.

تصاعد أحداث مسلسل صيد العقارب

تستمر الأحداث مع اختفاء «سامح»، المتهم بقتل شقيق «عايدة»، واسمه «علي»، وتحاول العثور عليه لتصل إلى حق شقيقها المتوفي منه، ومعرفة الحقيقة الكاملة، وهو ما يزيد الصراع اشتعالا بين عائلة الغول وضرغام.

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب، نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق ورياض الخولي وأحمد ماهر وسيمون، محمد علاء، أحمد جمال سعيد، محمود عبد المغني، ميار الغيطي، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

تردد قنوات CBC

يمكن متابعة مسلسل صيد العقارب عبر قناة CBC على القمر الصناعي نايل سات عن طريق ضبط الآتي:

- التردد: 11785.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.