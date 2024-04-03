مسلسل صيد العقارب الحلقة 24.. هل تنقذ غادة عبد الرزاق ولاء الغول من السجن؟

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 23 من مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق الذي يُعرض عبر قناة CBC، أبرزها دخول ولاء الغول «مي القاضي» السجن، بعد طعن زوجها معتز لشعورها بخيانته لها، حيث من المقرر أن تتصاعد الأحداث في الحلقة 24.

وخلال أحداث حلقة أمس، أشاد «حسن ضرغام» بما فعلته ابنته الدكتورة عايدة الدور الذي تجسده الفنانة غادة عبد الرازق ونجاح خطتها، في دخول ولاء ابنة إسماعيل الغول السجن بعد قتلها لطليقها «معتز» الدور الذي يجسده الفنان أحمد جمال.

طلاق سيمون من إسماعيل الغول

وتحدث إسماعيل الغول «رياض الخولي» مع زوجته سميحة «سيمون» محاولا فهم سر إخفائها ابنها «معتز» منذ زواجهما، كما ذهب ياسين إلى زوجته عايدة ليعاتبها على ما فعلته في شقيقته «ولاء»، وأخبرته أنّها تسببت في أذى شقيقته بالخطأ، لكن عائلته أذتها بالقصد، وأخبرته بأنّه لن يوقفها شيء عما تفعله من أجل حق شقيقها.

وطلّق «إسماعيل» زوجته سميحة، وأعطى زجاجة سم لـ«شوقي» لوضعها في الطعام أو أي مشروب لـ«عايدة» من أجل التخلص منها، وقال له إنّه سيعطيه أي مبلغ مالي حتى لو كان 10 ملايين جنيه.

أحداث مسلسل صيد العقارب

وتدور أحداث مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبدالرازق حول شخصية الدكتورة «عايدة» وتعمل في استخلاص السموم من العقارب، إذ تعيش حياة صعبة مليئة بالتحديات، وتواجه العديد من الصراعات في حياتها الشخصية والمهنية، وتشهد أحداث المسلسل مقتل شقيقها، ما أدى إلى بدأ الصراعات بين عائلتي «ضرغام» و«الغول»، لتُقرر عايدة الانتقام لموت شقيقها.

أبطال مسلسل صيد العقارب

ويشارك في مسلسل صيد العقارب عدد من الفنانين على رأسهم غادة عبد الرازق سيمون، رياض الخولي، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد ماهر، عماد صفوت، أحمد جمال سعيد، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج أحمد حسن وتأليف باهر دويدار.