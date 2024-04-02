شادي مؤنس لـ«كلام في الفن»: غادة عبدالرازق سعيدة بموسيقى «صيد العقارب»

أكد الموسيقار شادي مؤنس، أن مسلسل «صيد العقارب» كان به جزء رومانسي وعتاب، مؤكدًا أن التركيبة النفسية في العمل بين الكثير من المشاركين في العمل جيد جدًا، منوهًا بأن الصراع بين رياض الخولي وأحمد ماهر والصراع بين العائلتين كان مهم وتم توظيف موسيقى تصويرية جيدة لهذه الأحداث.

توظيف الموسيقى التصويرية

وشدد «مؤنس»، خلال استضافته مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، في برنامج «كلام في الفن»، المذاع عبر راديو «سبورت إف إم»، على أنه قسم العمل لأكثر من جزئية لكي يتم توظيف الموسيقى التصويرية بشكل كبير، موضحًا أن الموسيقى التصويرية تساعد في توصيل الأحداث، رد فعل عند الجمهور مميز جدًا.

وشدد على أنه قابل الفنانة غادة عبدالرازق ورحبت بالعمل، قائلًا: «مبسوطة من هذا العمل والموسيقى التصويرية المقدمة في صيد العقارب».