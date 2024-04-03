أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2024 المنوفية، والمقرر لها أن تبدأ 15 مايو المقبل لجميع الصفوف بالمراحل التعليمية التي اعتمدها محافظ المنوفية.

جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2024 المنوفية

وقال محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2024 المنوفية بمدارس التعليم الثانوي العام، ستبدأ من 15 مايو وحتى 29 مايو 2024 للصف الأول الثانوي، ومن 14 مايو وحتى 30 مايو 2024 للصف الثاني الثانوي.

استعداد المدارس لاستقبال الامتحانات

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم استعداد كافة المدارس الثانوية لاستقبال الامتحانات خلال الفترة المقبلة، مع إعطاء تعليمات لمديري الإدارات ومديري المدارس بتجهيز المدارس جيدا والإبلاغ عن أي أعطال موجودة بها، بالإضافة إلى أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات لحظة بلحظة.

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2024 المنوفية فيما يلي: