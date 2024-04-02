محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي الفني والتعليم المزدوج للعام الدراسي 2023 / 2024، بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتي ستبدأ يوم الأربعاء الموافق 8 مايو وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024.

وأكد محافظ الشرقية على وكيل أول وزارة التربية والتعليم توفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة في مراحل التعليم المختلفة التوفيق والنجاح.

ومن جانبه أوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ( دور مايو 2024)، وستعقد الامتحانات على مدار 14 يومًا كالتالي:

- تعقد امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي على مدار 4 أيام، تبدأ يوم الأربعاء 8/5/2024 وتنتهي يوم الأحد 12/5/2024.

- تعقد امتحانات الصف السادس الابتدائي على مدار 4 أيام، تبدأ يوم الاثنين 13/5/2024 وتنتهي يوم الخميس 16/5/2024.

- تعقد امتحانات الصف الثامن (أمل ونور) والصف السادس (نور) على مدار 4 أيام، تبدأ يوم الاثنين 13/5/2024 وتنتهي يوم الخميس 16/5/2024.

- تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي (عام - نور - أمل - مهني) على مدار 8 أيام، تبدأ يوم الأربعاء 8/5/2024 وتنتهي يوم الخميس 16/5/2024.

- تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي (عام - نور - أمل - مهني) على مدار 6 أيام، تبدأ يوم السبت 18/5/2024 وتنتهي يوم الخميس 23/5/2024.

وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات للصفين الأول والثاني (فني تجاري وفندقي - صناعي نظام الثلاث سنوات - مهني صناعي - زراعي نظام الثلاث سنوات)، بالإضافة إلى الصفوف الأول والثاني والثالث والرابع (صناعي ومتقدمة تجاري والسلطان عويس والأول زراعي نظام الخمس سنوات) بجانب مدارس التعليم المزدوج، ستعقد على مدار 14 يومًا، تبدأ جميعها يوم الأربعاء 8/5/2024 وتنتهي يوم الخميس 23/5/2024.