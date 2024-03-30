متى تصرف منحة الزواج أو القطع للورثة وليس للمستحق؟

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددًا من المُستحقين لصرف المنح التي تُؤخذ من الهيئة سواء «منحة القطع أو الزواج» عن الشخص المتوفي المؤمن عليه.

وفاة المُستحق قبل صرف المنحة

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن هناك شروط يجب أن تتوفر في الشخص المُستحق لهذه المنح حتي يتم صرفها له، ولكن هناك بعض الحالات التي من الممكن أن يتوفي المُستحق قبل صرفها.

تصرف للورثة الشرعيين

وطبقًا للمادة 279 من قانون التأمينات الاجتماعية، والتي تنص على أنه في حالة استحقاق منحة الزواج أو القطع ثم وقعت وفاة المُستحق قبل صرفها فتعتبر من قبيل التركة وتُصرف للورثة الشرعيين.

وتنص المادة 279 على أنه في حالة قطع معاش الابنة أو الأخت للزواج، أو قطع معاش الابن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذي أولوية أعلى، يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة

مع مراعاة ما يأتي:

1- تحسب المنحة على إجمالي المعاش المستحق حتى الشهر السابق على تاريخ قطع المعاش مستبعدا منه ما يأتي:

أ- إعانة العجز المقررة بالمادة 35 من القانون.

ب- المنحة المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1998.

يكون الحد الأدنى للمنحة خمسمائة جنيه.

٣- لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

في حالة استحقاق منحة الزواج أو القطع ثم وقعت وفاة المستحق قبل صرفها فتعتبر من قبيل االتركة وتصرف للورثة الشرعيين.