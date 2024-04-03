سعر كيلو الرنجة 2024 في الأسواق قبل عيد الفطر

مع اقتراب عيد الفطر تقبل آلاف الأسر على شراء الرنجة والفسيخ باعتبارهما من طقوس أول وثاني أيام العيد، وبلغ متوسط سعر كيلو الرنجة في هذا العام 2024 نحو 170 جنيها في بعض المحلات.

وترصد السطور التالية سعر كيلو الرنجة، وفقا لبعض المحلات في القاهرة والجيزة 2024.

سعر كيلو الرنجة

وسجل متوسط سعر كيلو الرنجة نحو 170 جنيها في معظم المحافظات المصرية.

كما سجل سعركيلو الرنجة السوبر هولندي نحو 114 جنيهًا.

سعر قطعة الرنجة فيليه

وبلغ سعر قطعة الرنجة فيليه 63 جنيهًا، فيما جاء سعر الرنجة بالقطعة 38 جنيهًا.

سعر كيلو الفسيخ 2024

وسجل سعر كيلو سمك الفسيخ نحو 370 جنيها في مصر.

سعر كيلو السردين

وسجل سعر كيلو السردين العماني والروسي والبلدي نحو 160 جنيها مقارنة مع سعر 80 جنيها العام الماضي.