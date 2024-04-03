متى ستبدأ عطلة عيد الفطر 2024؟.. مدتها 3 أيام

بدأ العد التنازلي على عطلة عيد الفطر 2024، حيث يتبقى أقل من 10 على استقبال أول أيام العيد، وينتظر الموظفون في القطاعين العام والخاص وطلاب المدارس والجامعات قدومها للاستمتاع بالإجازة ويحتفلوا بالعيد مع ذويهم بالطريقة الأنسب لكل أسرة.

وستأتي عطلة عيد الفطر 2024 وفقا لما حدده الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية ضمن أجندة الإجازات السنوية لمدة 3 أيام وهي: «الأربعاء 10 والخميس 11 والجمعة 12 إبريل الجاري».

مجلس الوزراء يعلن عطلة عيد الفطر 2023

ومن المنتظر أن يحدد مجلس الوزراء خلال الساعات المقبلة رسميا تفاصيل عطلة عيد الفطر 2024 للقطاعين الحكومي والخاص، ورجحت مصادر حكومية في تصريحات سابقة لـ«الوطن» أن عدد أيام عطلة عيد الفطر 2024 سيكون خمسة أيام لكل من العاملين بالدولة والبنوك، «من الأربعاء الموافق 10 حتى يوم الأحد 14 إبريل 2024».

آخر أيام شهر رمضان 2024

ووفقا لبيان سابق عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، سيكون يوم الثلاثاء المقبل 9 إبريل الجاري هو المتمم لشهر رمضان وسيكون يوم الأربعاء 10 إبريل هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر 2024.