مبالغ خيالية يحصدها الأهلي بسبب دوري أبطال إفريقيا.. كم تبلغ قيمتها؟

ليس جديدًا على الأهلي، أن يضع نفسه في مصاف الكبار، ويصل إلى المراحل الإقصائية في دوري أبطال إفريقيا، فبداية من الدور ربع النهائي، يضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مكافآت خيالية للفرق التي سجلت حضورها بتلك المرحلة، لذلك سيكون المارد الأحمر على موعد مع الحصول على مبالغ خيالية، سواء استكمل مشواره القاري أو توقف عند هذه المرحلة.. فما قدرها؟

مكافآت خيالية تنتظر الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

في يوليو الماضي، أعلن الاتحاد الأفريقي زيادة نسبة المكافآت الخاصة ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، ما بدوره ضمن للأهلي المكافأة الخاصة بالتأهل إلى ربع النهائي، التي تبلغ قيمتها 900 ألف دولار، أي ما يزيد عن 42 مليون جنيه مصري.

ماذا ينتظر الأهلي في الأدوار المقبلة بدوري الأبطال؟

الأهلي وضع قدمًا بالفعل في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الانتصار على سيمبا التنزاني، في الدور ربع النهائي، بهدف نظيف، ضمن منافسات الذهاب في تلك المرحلة، وفي حال الانتصار إيابًا وبلوغ الدور قبل النهائي، سيكون على موعد مع جائزة ضخمة من الاتحاد الأفريقي، يصل قدرها إلى 2 مليون دولار، أي ما يزيد عن 94 مليون جنيه مصري.

وفي حال الوصول إلى النهائي والحصول على اللقب، وتعزيز رقمه الاستثنائي كأكثر فريق تتويجًا بدوري أبطال إفريقيا، سيكون على موعد مع الحصول على 4 ملايين دولار، أي ما يوازي 189 مليون جنيه مصري.

الأهلي نجح في تخطي عقبة سيمبا التنزاني على ملعبه ووسط جماهيره، وذلك بتسجيل هدف بأقدام أحمد نبيل كوكا، في أول 4 دقائق من اللقاء، على أن يجدد اللقاء مع الفريق التنزاني يوم 4 من شهر أبريل المقبل، في إياب ربع النهائي.