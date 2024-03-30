هل تعرض الأهلي لظلم تحكيمي؟.. خبراء يكشفون 3 أخطاء في مواجهة سيمبا

أثارت مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، شكوكًا حول ركلة جزاء مستحقة للمارد الأحمر لم تحتسب.. فهل تعرض المارد الأحمر للظلم التحكيمي؟

هل تعرض الأهلي للظلم؟

«الأهلي حرم من ركلة جزاء صحيحة».. هكذا حسم ناصر عباس الخبير التحكيمي الدولي السابق، الجدل حول أحقية الأهلي في الحصول على ركلة جزاء مستحقة، بعد التدخل العنيف من قبل أحد لاعبي سيمبا التنزاني ضد أنتوني موديست مهاجم المارد الأحمر، داخل منطقة الجزاء، لكن تغاضى عنها حكم الساحة والـVAR على حد سواء.

ركلة جزاء لم تحتسب للأهلي

الخبير التحكيمي الذي تحدث عبر قناة الأهلي، لم يكشف عن ركلة الجزاء فقط، التي لم تحتسب للأهلي، وكانت بمثابة خطأ فادح من قبل حكم اللقاء، لم يحتسب للأهلي، بل أكد أن الحكم تغافل عن احتساب مخالفتين لصالح ثنائي الأهلي على معلول وحسين الشحات، خاصة أنهما تحولا إلى هجمات خطيرة على الأهلي، كان من شأنها أن تغير مسار النتيجة بشكل كامل، لولا تماسك دفاع المارد الأحمر.

حرمان الأهلي من ركلة جزاء صحيحة

لم تختلف كلمات الخبير التحكيمي أحمد الشناوي كثيرًا، والذي أكد في تصريحات إذاعية أن حكما الـVAR والساحة، تسببان في حرمان الأهلي من ركلة جزاء صحيحة لصالح أنتوني موديست، والتي كان من شأنها أن تزيد من غلة المارد الأحمر في الأهداف، ووضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قبل لقاء الإياب المقرر له يوم 5 أبريل في القاهرة.

وكان الأهلي انتصر على نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت في تنزانيا.