موعد تقديم الساعة 60 دقيقة .. باق من الزمن 30 يوما

تزامنًا مع انطلاق الدراسة بالمدارس والجامعات يوم السبت المقبل، يهتم الكثير من أولياء الأمور بمعرفة موعد تقديم الساعة 60 دقيقة «التوقيت الشتوي»، التي حددها مجلس الوزراء، حينما تم إعلان بدء التوقيت الصيفي آخر جمعة من شهر أبريل الماضي، ويستمر تطبيق هذا التوقيت لمدة 6 أشهر، حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، أي بعد 30 يومًا من الآن.

الحكومة تحدد موعد تقديم الساعة 60 دقيقة

وعن موعد تقديم الساعة 60 دقيقة، أوضحت الحكومة أنّ ذلك جاء تطبيقًا لنص القانون الصادر في شأن إقرار نظام التوقيت الصيفي، فجرى تقديم التوقيت المتبع حاليًا بمقدار 60 دقيقة، اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا (00:01) يوم الجمعة 28 أبريل 2023، وحتى نهاية الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل لتكون الساعة (23:59).

فوائد تطبيق التوقيت الصيفي

وأوضحت مصادر حكومية من قبل، أنّ هناك العديد من الفوائد المادية للتوقيت الصيفي، منها ترشيد استهلاك الكهرباء في تشغيل التكييفات خلال فصلي الربيع والصيف، حيث إن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.