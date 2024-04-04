ما إجراءات استخراج بطاقة صرف المعاش حال فقدها؟.. «التأمينات» توضح

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ضوابط يجب على الشخص المُستحق للمعاش أو المُستحقين عنه، اتباعها في حالة فقد البطاقة الخاصة بصرف المعاش.

إجراءات استخراج بطاقة أخرى بدلا من المفقودة

يمكن اتباع عدد من الخطوات لاستخراج بطاقة أخرى بدلا من المفقودة، الخاصة بصرف المعاش.

خطوات استخراج بطاقة المعاش

في حالة فقد الشخص المستحق للمعاش للبطاقة أو الرقم السري، حينها سيتم تعديل الجهة الخاصة بصرف المستحقات التأمينية الشهرية له، من خلال الآتي:

1- يقدم الشخص القائم بالصرف، خطاب معتمد ومختوم من هيئة البريد أو البنك الذي يصرف منه، يتضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري المستحق على الحساب الجاري، إذا رغب القائم بالصرف، صرف مستحقاته التأمينية، من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.

2- يقدم الشخص القائم بالصرف، خطاب معتمد ومختوم من البنك، يتضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري على بطاقة ميزة في حالة الرغبة في صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.

3- يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك أو شركة الاتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية بحسب الأحوال، متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدوري لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.