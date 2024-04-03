موعد إعادة صيد العقارب الحلقة 24.. هل تنجح محاولات التخلص من عايدة؟

يحتدم الصراع في مسلسل صيد العقارب، بعدما سقطت جميع الأقنعة، وانكشفت محاولات الانتقام بين العائلتين إسماعيل الغول وحسن درغام، لتصبح محاولات القتل والتهديد على العلن أمام الجميع، وذلك بسبب الأزمة التي ربطت العائلتين بعد مقتل «علي» شقيق غادة عبدالرازق «عايدة»، والذي جسد دوره محمود عبدالمغني، ما أثار فضول المشاهدين الذي ينتظرون الحلقة الجديدة لمعرفة آخر التطورات.. فما موعد إعادة مسلسل صيد العقارب الحلقة الـ24 على cbc؟

موعد إعادة صيد العقارب الحلقة 24 على قناة cbc

تذاع الحلقة الـ24 من مسلسل صيد العقارب على قناة cbc في السابعة والنصف مساء يوميًا، بينما يأتي موعد إعادة المسلسل في الثانية إلا ربع من منتصف الليل، على أن تشهد الحلقة العديد من المفاجآت والأحداث الساخنة، بعد قتل نجل سيمون، التي تجسد دور سميحة زوجة إسماعيل الغول، ودخول ابنة الأخير السجن.

غادة عبدالرازق أو «عايدة»، أثناء رحلة البحث عن قاتل شقيقها الذي قُتل في الحلقات الأولى من المسلسل على يد شقيق زوجها، تتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد حياتها، وذلك بعدما قامت طليقة إسماعيل الغول «سيمون»، بتحريض بعض الأشخاص من أجل التخلص منها من خلال التلاعب في فرامل السيارة الخاصة بها، لتتعرض لحادث خطير لكنها تنجو منه في النهاية، لكن تلك المرة قرر إسماعيل الغول التخلص منها.

إسماعيل الغول قرر تحريض شخص من أجل وضع السم لعايدة للتخلص منها، وتحرير نجله الذي يحاول إخفائه، خوفًا من وصول عايدة له والانتقام منه، من خلال قتله مثلما فعل مع شقيقها، وهو ما ستشهده الحلقة الـ24، التي ستوضح مدى نجاح خطة إسماعيل الغول.