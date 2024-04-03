طريقة عمل ورقة اللحمة في خطوات.. السر في التتبيلة

ورقة اللحمة من أشهر الأكلات الشهية، وواحدة من الأطباق الأصيلة المصرية والشعبية أيضًا، وتعتمد بشكل رئيسي في تحضيرها على البطاطس أو أنواع أخرى من الخضراوات، وفيما يلي طريقة عمل ورقة اللحمة.

تحتاج طريقة عمل ورقة اللحمة لأوراق الفويل أو الأكياس الحرارية، وذلك لتنضُج بشكل جيد وتصبح شهية ولذيذة.

مكونات طريقة عمل ورقة اللحمة

- شرائح لحم.

- 2 حبة بصل، وتقطيعها إلى حلقات.

- 2 حبة بطاطس أو حسب الكمية، وتقطيعها أيضًا إلى حلقات.

- كوب عصير طماطم.

- ملح، وفلفل أسود والبهارات اللازمة حسب الرغبة.

- عصير ليمون.

طريقة عمل ورقة اللحمة

ونوضح طريقة عمل ورقة اللحمة كالتالي:

- تُغسل اللحم جيدًا بالماء قبل طهيها، وتتبيله بالملح والفلفل والبهارات وعصير الليمون.

- ضع في ورق الفويل قطع البصل والبطاطس ثم ضع عليها اللحم وفوقها طبقة من البصل والبطاطس ثم طبقة من اللحم، وأخيرا ضع باقي شرائح الخضراوات.

- ضع ورق الفويل في قالب الفرن مع كوب من الماء.

- ضع ورقة اللحمة على درجة حرارة تصل إلى 180 مئوية، وذلك لمدة تصل إلى 40 دقيقة.

- تفتح الورقة وتدخل الفرن وهذه المرة مع إشعال الشواية، ويمكن تغيير البطاطس ووضع بسلة أو جزر أو كوسة أو غيرها من الأطعمة.

تتبيلة جيدة للحوم

ومع طريقة عمل ورقة اللحمة، تستعرض «الوطن» تتبيلة جيدة للحوم يمكن الاستفادة منها في الطريقة، وهي:

- حبتان أو 3 حبات من الطماطم.

- رشة سكر.

- ملح وفلفل أسود.

- خل ونص كوب من الماء.

- فصين ثوم مفروم.