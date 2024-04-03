6 أبراج فلكية أكثر حظا خلال شهر أبريل.. «الفلوس هتجري في أيديهم»

ربما يحمل شهر أبريل 2024 حظوظا جيدة على الصعيد المالي لبعض الأبراج الفلكية، فالبعض قد يحصل على أموالا من مصادر مختلفة، وبخاصة مواليد أبراج العقرب، الجدي، الثور، الجوزاء، الأسد والحمل، إذ من المتوقع أن تجري الأموال في إيديهم بحسب خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيدوهات «يوتيوب».

- برج الثور

وبحسب عبير فؤاد فإن أصحاب برج الثور لديهم الكثير من الفرص للحصول على الأموال خلال شهر أبريل، ربما يكون عملهم سببا في حصولهم على أموالا إضافية ستكون بمثابة تغيرا جذريا في حياتهم المادية خلال العام.

- برج العقرب

قد يحظى مواليد برج العقرب بفرص الحصول على الأموال في شهر أبريل، إذ يعتبر هذا الشهر فترة مهمة في حياتهم المهنية التي سيترتب عليها حظهم المادي، فيجب على مواليد العقرب توسيع دائرة علاقاتهم المهنية للحصول على مزيد من الفلوس.

- برج الحمل

ربما يحظى أصحاب برج الحمل على فرص مالية جيدة، إذ سيكون شهر أبريل مليئا بالإنجازات المهنية والمادية، ومن المتوقع أن يحصلوا على دعم في العمل من رؤسائهم.

- برج الجدي

قد يحصل أصحاب برج الجدي على مزيدا من الترقيات التي تجلب لهم الأموال، إذ ستتحسن حياتهم المادية في شهر أبريل، فضلا عن تقدمهم المهني.

- برج الجوزاء

سيحظى مواليد برج الجوزاء على زيادة في الدخل خلال شهر أبريل، ومن المتوقع أن يحصلون على هدية مالية من أحد الأشخاص نتيجة اجتهادهم في بعض المشاريع.

- برج الأسد

أصحاب برج الأسد سيكون لديهم حظوظ جيدة للحصول على الأموال خلال شهر أبريل من خلال تنفيذ العديد من المهام والعمال التي تسبب في حصولهم على الأموال.